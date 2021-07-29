Медведев проиграл и упустил шанс побороться за медали на Олимпиаде

Читайте нас в Google Новости

Российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте в четветьфинале Олимпийского турнира-2020 в Токио.

Встреча завершилась в пользу испанца со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Во второй партии 25-летний россиянин вёл со счётом 4:2, но упустил преимущество.

Таким образом, Медведев не сможет побороться за Олимпийские медали. Победивший его Пабло Каррено-Буста за выход в финал поборется с россиянином Кареном Хачановым, который ранее в четверг обырал француза Уго Умбера.

Ранее 29 июля российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг.

На данный момент в общем медальном зачёте у российской команды 26 медалей, семь из которых золотые, 11 — серебряные и восемь — бронзовые.