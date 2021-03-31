Медведев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами. В четвертьфинале он уступил представителю Испании Роберто Баутисте-Агуте, сообщает ТАСС.
Встреча
Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР.
Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард». Действующим победителем турнира является швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он завоевал титул в 2019 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.
Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами.