Медведев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами

https://static.news.ru/photo/ee4b23fc-c180-11e9-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Motina/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами. В четвертьфинале он уступил представителю Испании Роберто Баутисте-Агуте, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанца, которому теперь ему предстоит встреча с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард». Действующим победителем турнира является швейцарский теннисист Роджер Федерер. Он завоевал титул в 2019 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.

Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами.