Фото: Wally Nell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в финале серии «Мастерс» в Цинциннати победил бельгийца Давида Гоффена, стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и впервые с 2010 года вошёл в топ-5 рейтинга.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4 и продолжалась 1 час 41 минуту. Таким образом, 23-летний россиянин впервые в своей карьере выиграл «Мастерс». В обновлённой версии рейтинга АТР лидирующую позицию...