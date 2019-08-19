Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение от американки Мэдисон Киз в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США) со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
Думаю, я должна была играть более агрессивно. Мэдисон отлично подавала, лучше, чем я. Тем не менее у меня были шансы. Иногда так происходит, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.
Встреча спортсменок продолжалась 1 час 45 минут. Призовой фонд соревнований составлял порядка $3 млн.
34-летняя Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах.
Другой российский теннисист, Даниил Медведев, в финале серии «Мастерс» в Цинциннати победил бельгийца Давида Гоффена, стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и впервые с 2010 года вошёл в топ-5 рейтинга, писал News.ru.