Финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год

https://static.news.ru/photo/11957e0c-b7b2-11ea-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Финальные стадии Кубка Дэвиса и Кубка Федерации по теннису перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Это трудное решение, которое нужно принять, но проведение международного командного мероприятия такого масштаба в конечном итоге представляет слишком большой риск, — цитирует президента Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти пресс-служба соревнований.

Также на следующий год были перенесены квалификационные турниры Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, которые должны были состояться в 2020 году.

Мужская сборная России на групповом этапе Финала Кубка Дэвиса должна сыграть с командами Испании и Эквадора, россиянки — со сборными Венгрии и Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича. Позже стало известно, что сам Джокович сдал положительный тест на коронавирус.