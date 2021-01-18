Экс-третья ракетка мира объяснила привилегии для Серены Уильямс в Австралии

https://static.news.ru/photo/9d1da4bc-5993-11eb-b63f-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая российская теннисистка, экс-третья ракетка мира Анна Чакветадзе раскритиковала привилегии, сделанные австралийскими теннисными функционерами для американки Серены Уильямс в преддверии Australian Open.

Выглядит это некрасиво. Было бы правильнее, если бы в Аделаиду отправилась София Кенин, она же всё-таки действующая чемпионка. Но Серена всегда пользуется особым отношением со стороны организаторов любых турниров, она может обратиться к ним с просьбой, и эта просьба, как правило, будет удовлетворена. Это может касаться как заселения в отель, так и тренировочных кортов, машин для команды и расписания матчей. Она пользуется особым отношением, как и любой топ-игрок, вне зависимости от текущего рейтинга. Это иногда выглядит некрасиво, но к этому все привыкли, — приводит слова Чакветадзе корреспондент NEWS.ru.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля, неделей ранее там же состоится чемпионат мира среди сборных ATP Cup. Все игроки ушли на двухнедельный карантин в Мельбурне в преддверии соревнований, но первые три номера мужского и женского рейтингов проходят карантин в менее стеснённых условиях в Аделаиде.

При этом, в числе трёх оказалась Серена Уильямс (11-я ракетка мира), а не американка София Кенин, которая должна была отправиться в Аделаиду по рейтингу. NEWS.ru объяснил, почему так произошло.