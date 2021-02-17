Дарья Касаткина впервые за 2,5 года вышла в финал теннисного турнира WTA

https://static.news.ru/photo/87059bbd-982e-4d70-b353-24930bb30d10_660.jpg Дарья Касаткина Фото: wikipedia

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

В полуфинале Касаткина обыграла представительницу США Даниэль Роуз Коллинс по счётом 6:2, 6:7, 6:1.

В финале 23-летняя россиянка сразится с победительницей встречи чешки Марии Боузковой и канадки Бьянки Андрееску.

Для Касаткиной это первый выход в финал турнира WTA за последние 2,5 года. В предыдущий раз подобное происходило в октябре 2018 года в финале Кубка Кремля. Тогда россиянка стала победительницей турнира, обыграв теннисистку из Туниса Унс Джабир.

Дарья Касаткина является 75-й ракеткой мира. За свою карьеру она дважды становилась победительницей турниров WTA. Также два раза она доходила до четвертьфиналов турниров Большого шлема.

Соревнования в Мельбурне завершатся 19 февраля. Призовой фонд составляет $235,2 тысячи.

Ранее стало известно, против кого сыграет в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Даниил Медведев. Об этом писал NEWS.ru.