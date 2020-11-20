Даниил Медведев выиграл третий матч на Итоговом турнире АТР

https://static.news.ru/photo/15ac7e5e-2b85-11eb-b4df-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев, единственный из всех участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал три победы на групповом этапе. В последнем матче группы «Токио 1970» россиянин за 1 час 14 минут одолел аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах (6:3, 6:3).

До этого сложили ракетки перед Медведевым немец Александр Зверев и серб Новак Джокович. После матча россиянин поблагодарил поклонников за поддержку на турнире.

В первом в своей карьере полуфинале турнира года Медведев 21 ноября сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем из Испании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанец обеспечил себе выход в полуфинал накануне, когда выиграл у грека Стефаноса Циципаса матч заключительного тура в своей группе «Лондон-2020». Для победы испанцу потребовалось три сета — 6:4, 4:6, 6:2. Успех позволил Надалю занять второе место после австрийца Доминика Тима.