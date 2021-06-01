Чесноков рассказал, за что не любят Серену Уильямс

https://static.news.ru/photo/46478c3c-c2ea-11eb-ba28-96000091f725_660.jpg Серена Уильямс Фото: Franck Castel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал, почему часть его коллег не любят 23-кратную чемпионку турниров Большого шлема Серену Уильямс.

Все помнят, как Серена Уильямс пару лет назад не пустила к себе в дом офицера WADA, который пришёл к ней с проверкой. Любому игроку за такое дали бы, как минимум, год дисквалификации. Но Серене это не только сошло с рук, перед ней даже глава WTA извинялся. Теннисисты это видят прекрасно, об этом все говорят, — сказал Чесноков корреспонденту NEWS.ru.

В 2018 году Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест офицеру Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пришёл к ней домой. Это является нарушением антидопингового законодательства, но спортсменка не понесла за это наказания.

На Ролан Гаррос-2021 разгорелся скандал с участием японки Наоми Осаки (второй ракетки мира), она снялась с турнира, так как не хотела быть дисквалифицированной за отказ общаться с журналистами. Серена Уильямс выразила ей поддержку.

Чесноков — полуфиналист Ролан Гаррос-1989, обладатель семи титулов в одиночном разряде.