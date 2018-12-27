Шестиногий робот может складываться в рюкзак

https://news.ru/storage/news/5883065979774dec4ff8230c6b6a6451/61f47072-5cda-422f-9175-9ba9075313fc_850.jpg Robugtix/facebook.com

Китайская компания Robugtix представила гексапода Z6, который для удобства транспортировки может складываться до размеров рюкзака. Он оснащён камерой и может использоваться для срочных осмотров, разведки, поиска и спасения людей.

Робот имеет шесть ног, состоящих из трёх сегментов с моторами. Каждая нога может сгибаться в двух местах и поворачиваться горизонтально относительно основания. Робот в разложенном состоянии имеет размер 52×49×17 см, а складывается в ровную конструкцию с размерами 20×23×13,7 см, сообщает New Atlas.

Z6 управляется дистанционно. Внешне напоминающий паука, робот способен подниматься по лестнице, переворачиваться, перемещаться по узким местам и даже танцевать. Видео с его возможностями компания опубликовала в YouTube.

Ранее News.ru писал, что робот с искусственным интеллектом поработал охранником на станции железной дороги Seibu в Японии в связи с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года. В функции курсирующего по станции робота входит оповещение сотрудников, если андроид обнаружит, что кому-то из пассажиров стало плохо или кто-то забыл вещи. Таким образом сотрудники станции освобождаются от необходимости регулярных обходов её территории. В настоящее время результаты эксперимента находятся в обработке, после чего будет принято решение о целесообразности приёма на службу робота.