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Россия займётся поиском миллионов чёрных дыр

Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Российскую обсерваторию «Спектр-РГ» планируют отправить на орбиту Земли во второй половине июня. Оборудование полетит на ракете-носителе «Протон-М».

Старт перенесли на несколько месяцев (первоначальная дата — апрель 2019 года) из-за многочисленных технических проверок. Также за летний запуск выступают учёные — если телескоп выведут в космос хотя бы на месяц раньше, то через 400 дней он попадёт в слепую зону центра связи «Медвежьи озёра» и станции приёма данных в Уссурийске, пишет РИА Новости.

Но база в Приморье ещё полностью не подготовлена для управления спутником. Проведение операции во июне позволит избежать непредвиденных сложностей.

Аппарат «Спектр-РГ» займётся сканированием межзвёздного пространства. Астрономические наблюдения рассчитаны на семь лет. Телескоп способен нанести на карту Вселенной около трёх миллионов чёрных дыр.

Ранее News.ru сообщал о запуске российского военного спутника на орбиту. Ракета «Протон» с «Благовестом» стартовала с космодрома Байконур.


#протон #россия #роскосмос #телескоп #орбита #обсерватория
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