Ракета «Протон» вывела на орбиту военный спутник России

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, космический аппарат взят Министерством обороны на управление.
Пуск тяжёлого Протона-М стОит бессонной ночи.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 декабря 2018 г.
Космический аппарат, созданный в интересах Министерства обороны России, выведен на расчетную орбиту и взят Минобороны на управление.
Благодарю боевой расчёт за организацию успешного пуска! pic.twitter.com/DDHX6cmhCe
«Протон» со спутником связи «Благовест» стартовал ночью с космодрома Байконур. По данным Минобороны, запуск прошёл в штатном режиме.
Ранее News.ru писал, что российско-германский космический телескоп для изучения Вселенной собираются запустить в космос в начале апреля 2019 года. В НПО Лавочкина в настоящее время проходят завершающие испытания телескопа, после которых «Спектр-РГ» будет отправлен на Байконур. Обсерваторию планируют доставить на космодром 20 февраля, после чего начнётся подготовка к пуску.