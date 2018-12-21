Ракета «Протон» вывела на орбиту военный спутник России

https://news.ru/storage/news/7e43d71ce8cafea0084d9bb0e22f291a/dd5faf6d-9188-4c88-aa5a-8624a22c0151_850.jpg twitter.com/roscosmos

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, космический аппарат взят Министерством обороны на управление.

Пуск тяжёлого Протона-М стОит бессонной ночи.



Космический аппарат, созданный в интересах Министерства обороны России, выведен на расчетную орбиту и взят Минобороны на управление.

Благодарю боевой расчёт за организацию успешного пуска! pic.twitter.com/DDHX6cmhCe — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 декабря 2018 г.

«Протон» со спутником связи «Благовест» стартовал ночью с космодрома Байконур. По данным Минобороны, запуск прошёл в штатном режиме.

Ранее News.ru писал, что российско-германский космический телескоп для изучения Вселенной собираются запустить в космос в начале апреля 2019 года. В НПО Лавочкина в настоящее время проходят завершающие испытания телескопа, после которых «Спектр-РГ» будет отправлен на Байконур. Обсерваторию планируют доставить на космодром 20 февраля, после чего начнётся подготовка к пуску.