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Ракета «Протон» вывела на орбиту военный спутник России

twitter.com/roscosmos

наука [ версия для печати ]

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, космический аппарат взят Министерством обороны на управление.

«Протон» со спутником связи «Благовест» стартовал ночью с космодрома Байконур. По данным Минобороны, запуск прошёл в штатном режиме.

Ранее News.ru писал, что российско-германский космический телескоп для изучения Вселенной собираются запустить в космос в начале апреля 2019 года. В НПО Лавочкина в настоящее время проходят завершающие испытания телескопа, после которых «Спектр-РГ» будет отправлен на Байконур. Обсерваторию планируют доставить на космодром 20 февраля, после чего начнётся подготовка к пуску.


#протон #минобороны #Байконур #ракета #космос #спутники
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