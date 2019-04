Новый игровой год обещает стать очень богатым на интересные релизы. Одно только первое полугодие подарит свыше десятка проектов. Некоторые из них можно смело заранее назвать одними из главных претендентов на звание «Игра года». 2019-й также запомнится в плане насыщенности постапокалиптическим сеттингом: игроков ждёт как минимум четыре проекта, действие которых происходит на обломках старого мира.

О них и других самых ожидаемых играх 2019 года читайте в специальном материале News.ru.

Resident Evil 2 Remake (25 января)

Немалая часть поклонников Resident Evil считают вторую часть ужастика, которая в январе отметит 21-летие, лучшей частью культовой серии. Ремейк RE 2 анонсировали в 2015 году, и все три года игроки томились в ожидании и собирали крупицы информации об ожидаемом проекте. Игру полноценно представили на E3 2018 в рамках пресс-конференции PlayStation.

По словам авторов, ремейк будет часто напоминать игрокам об оригинале, но тем не менее некоторые локации (не считая новых) претерпят серьёзные изменения. Главными героями, как мы знаем, станут Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд, однако будут и другие персонажи, вроде небезызвестной Ады Вонг. Проект разработали с нуля на движке RE Engine, на котором создавалась седьмая часть.

Resident Evil 2 Remake выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Tropico 6 (25 января)

В один день с ремейком Resident Evil 2 также выходит Tropico 6, продолжение знаменитой градостроительной серии. Новая часть впервые во франшизе позволит игрокам управлять целым архипелагом. Виртуальные диктаторы также смогут отправлять тропиканцев в другие страны, чтобы украсть такие чудеса света, как статуя Свободы или Эйфелева башня. В Tropico 6 также вернётся мультиплеерный режим, рассчитанный на четверых человек.

Tropico 6 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Far Cry: New Dawn (15 февраля)

Far Cry: New Dawn станет первой крупной игрой с постапокалиптическим сеттингом. Шутер станет сюжетным ответвлением пятой части, действие которого развернётся спустя 17 лет после финала оригинала. Игроки смогут исследовать изменённый округ Хоуп штата Монтана, где они вместе с немногими выжившими будут сражаться с рейдерами и их безжалостными лидерами — Близнецами. Как и в Far Cry 5, New Dawn предложит как одиночное, так и кооперативное прохождение. Протагонист помимо сражений с противниками будет улучшать базу и нанимать специалистов, которые помогут в изготовлении оружия, снаряжения и т. д.

Far Cry: New Dawn выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

«Метро: Исход» (15 февраля)

Главным конкурентом Far Cry: New Dawn станет боевик украинской компании 4A Games «Метро: Исход». Шутер, разработанный по мотивам романа Дмитрия Глуховского «Метро 2035», продолжит историю Metro 2033 и «Метро 2033: Луч надежды». По сюжету третьей части главному герою Артёму предстоит покинуть Московский метрополитен и отправиться в путешествие по постапокалиптической России.

Авторы подготовили для игроков несколько огромных локаций, цикл смены дня и ночи, динамическую погоду, а также возможность прокатиться на паровозе «Аврора». К слову, для создания вступительного ролика разработчики обратились к студии Elastic, знакомой зрителям по интро сериалов «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада».

«Метро 2035» выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Crackdown 3 (15 февраля)

Измученная постоянными переносами Crackdown 3 наконец-то готовится к релизу. Действие экшена будет происходить в полностью открытом для исследования футуристическом городе, который находится в руках корпоративных психопатов, гангстеров и мясников. Как отмечают авторы, по динамике новая часть не уступит предыдущим играм серии, а многопользовательский режим предложит разрушить всё вокруг.

Crackdown 3 выйдет на Windows 10 и Xbox One.

Anthem (22 февраля)

Многопользовательский ролевой экшен Anthem позволит игрокам побывать внутри джавелина, высокотехнологичного бронекостюма ручной работы, дающего оператору уникальные возможности. По сюжету в мире игры, покинутом богами ещё при создании, людям угрожает тёмная фракция, которая мечтает завладеть древними технологиями. Нарушать их планы могут только Фрилансеры, роль которых и возьмут на себя игроки. По словам создателей, в Anthem будет продуманная система подбора напарников, которая поможет собирать команды от двух до четырёх человек.

Anthem выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Devil May Cry 5 (8 марта)

Компания Capcom подготовила приятный подарок к Международному женскому дню — на начало марта намечено возвращение популярной саги об охотниках за демонами Devil May Cry. Героями пятой части вновь станут ветеран серии Данте и молодой Неро. Дополнит дуэт загадочный персонаж по имени Ви (V). У каждого протагониста будет собственный стиль игры, включающий в себя уникальный набор вооружения и способностей.

Devil May Cry 5 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

The Division 2 (15 марта)

The Division 2 перенесёт игроков из заснеженного Нью-Йорка в Вашингтон. Игрокам в роли агентов Спецотряда предстоит столкнуться с несколькими враждебно настроенными группировками, которые угрожают прорвать последний рубеж обороны. Разработчики учли ошибки первой части, поэтому после завершения основного сюжета игроки смогут выбрать одну из трёх дополнительных веток развития героя, каждая из которых включает в себя уникальные способности и оружие.

Кроме того, в The Division 2 наконец-то появятся рейды, а в течение года после релиза проекта авторы выпустят три больших сюжетных дополнения-эпизода с новыми локациями. Весь контент будет бесплатным. Что насчёт одиночного прохождения, то игрок сможет самостоятельно завершить кампанию без друзей и партнёров по команде. Важной частью сиквела станут изменения игрового мира на основе решений агентов. Они сделают мир более правдоподобным, а также более живым по сравнению с относительно мёртвыми улицами Нью-Йорка из первой части.

The Division 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Mortal Kombat XI (23 апреля)

Одним из главных анонсов прошедшей в декабре церемонии The Game Awards 2018 стал Mortal Kombat XI. Игроки смогут полностью кастомизировать бойцов ростера, а новый графический движок, как отмечают создатели файтинга, выведет «Смертельную битву» на другой уровень. Разработчики обещают встречи с новыми и уже знакомыми персонажами серии, а также лучший в своем классе сюжетный режим.

Mortal Kombat XI выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Days Gone (26 апреля)

Days Gone — один из четырёх главных оставшихся эксклюзивов для современной консоли Sony. Действие игры развернётся в постапокалиптическом мире, уничтоженном глобальной эпидемией. Теперь планету населяют Выродки, деградировавшие после вспышки эпидемии люди. Игроки возьмут на себя роль бывшего преступника-байкера Дикона Сейнт-Джона, лицо и голос которому подарил актёр Сэм Уитвер. Поиск припасов и ресурсов станет важным элементом выживания в опасном мире, где верный «железный конь» героя станет лучшим напарником героя.

Days Gone выйдет только на PS4.

Rage 2 (14 мая)

Rage 2 будет разительно отличаться от первой части: безумия на экране станет больше, оружие — разнообразнее, машины — смертоноснее, а враги — кровожаднее. С момента финала оригинала прошло 30 лет. Главному герою предстоит исследовать опасный мир, вооружившись убийственными пушками и уникальными способностями, чтобы дать отпор свирепым фракциям и огромным мутантам.

Rage 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

DOOM Eternal (2019)

В 2016 году второй перезапуск Doom был встречен бурными овациями: игроки захлебывались в восторге, а издания осыпали боевик высокими оценками. Вопрос продолжения был уже решённым, и на E3 2018 разработчики подтвердили догадки поклонников: DOOM Eternal, как и сиквел классического шутера, собирается устроить «Ад на Земле». Пока о проекте известно немного. Разработчики обещают, что улучшат формулу успеха первой части в два раза, поэтому нас ждёт ещё больше врагов, а сам экшен станет ещё быстрее. В DOOM Eternal помимо стандартного онлайна также появится мультиплеерный режим Invasion, который позволит игрокам «вторгаться» в сюжетную кампанию других владельцев игры в образе различных демонов. За саундтрек отвечает композитор Мик Гордон, отмеченный несколькими наградами за работу над музыкальным сопровождением оригинальной игры.

DOOM Eternal выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Gears 5 (2019)

Gears 5 будет прямым продолжением четвёртой части. Главным героем экшена вместо Джей Ди Феникса станет его боевая подруга Кейт Диаз. Вместе с ней игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы узнать истинное происхождение Саранчи, а заодно и защитить остатки цивилизации. По словам разработчиков, для пятой части они разработали самый масштабный и разнообразный мир в истории серии. Как и в предыдущих частях, игрокам будет доступно как одиночное прохождение, так и кооперативное на разделённом экране или по Сети.

Gears 5 выйдет на Widnows 10 и Xbox One.