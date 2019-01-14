Геймплей Mortal Kombat XI покажут в рамках стрима

Студия NetherRealm Studios назвала точное время премьеры геймплея Mortal Kombat XI. Разработчики покажут игровой процесс 17 января в 21:30 по московскому времени в рамках специального стрима.
Brutal. Bloody. Brash. The gameplay reveal for #MK11 is in just 4 days! https://t.co/ArJITxDowG pic.twitter.com/QAihcFq6cw— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 13 января 2019 г.
Помимо этого, пользователей ждут подробности о сюжетном режиме, персонажах ростера, новых особенностях файтинга, а также несколько эксклюзивов. Как сообщал ранее News.ru, игроки смогут полностью кастомизировать бойцов, а новый графический движок выведет «Смертельную битву» на другой уровень. Разработчики также обещают встречи с новыми и уже знакомыми персонажами серии.
Глава NetherRealm Studios Эд Бун анонсировал игру на The Game Awards 2018. Mortal Kombat XI выйдет 29 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.