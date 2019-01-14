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Геймплей Mortal Kombat XI покажут в рамках стрима

MortalKombatUK/facebook.com

технологии [ версия для печати ]

Студия NetherRealm Studios назвала точное время премьеры геймплея Mortal Kombat XI. Разработчики покажут игровой процесс 17 января в 21:30 по московскому времени в рамках специального стрима.

Помимо этого, пользователей ждут подробности о сюжетном режиме, персонажах ростера, новых особенностях файтинга, а также несколько эксклюзивов. Как сообщал ранее News.ru, игроки смогут полностью кастомизировать бойцов, а новый графический движок выведет «Смертельную битву» на другой уровень. Разработчики также обещают встречи с новыми и уже знакомыми персонажами серии.

Глава NetherRealm Studios Эд Бун анонсировал игру на The Game Awards 2018. Mortal Kombat XI выйдет 29 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.


#игры #файтинги #mortalkombatxi
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