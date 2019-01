Геймплей Mortal Kombat XI покажут в рамках стрима

Студия NetherRealm Studios назвала точное время премьеры геймплея Mortal Kombat XI. Разработчики покажут игровой процесс 17 января в 21:30 по московскому времени в рамках специального стрима.

Brutal. Bloody. Brash. The gameplay reveal for #MK11 is in just 4 days! https://t.co/ArJITxDowG pic.twitter.com/QAihcFq6cw