В приложении «Яндекс Карты» стала доступна трансляция геолокации В «Яндекс Картах» появилась функция обмена геопозицией в реальном времени

В сервисе «Яндекс Карты» появилась возможность делиться геопозицией в режиме реального времени, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Новая функция доступна авторизованным пользователям мобильного приложения на iOS и Android.

Для использования новой функции пользователю необходимо нажать на точку своего текущего местоположения в приложении, после чего сервис предложит поделиться локацией автоматически. Также отправить геопозицию можно через раздел «Геопозиция» в профиле или с помощью скриншота выбранного участка карты.

Пользователи могут самостоятельно определить срок, на который будет доступна трансляция местоположения. Остановить передачу данных можно в разделе «Геопозиция» либо нажатием на свою точку на карте.

Сценарий, когда можно делиться своим местоположением, уже знаком рынку. В «Картах» мы сделали его максимально простым и интуитивно понятным. <…> Мы уверены, что функция поможет пользователям проще находить друг друга на уже знакомой карте и в городе, — сказал руководитель команды поиска и выбора мест в «Яндекс Картах» Антон Лямин.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга теперь могут использовать виртуальную карту «Подорожник» для оплаты проезда в мобильном приложении. Это позволит приобрести все виды билетов, включая месячные проездные как в метро, так и в наземном транспорте. В отличие от пластиковой карты, пассажиры смогут пополнять виртуальную в режиме онлайн. Приложение также позволит гражданам просматривать историю платежей и поездок.