Российские дроны поместят в специальную клетку В Новосибирске ученые НГТУ разработали защиту для беспилотников в виде клетки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суперлегкую защиту в виде клетки для БПЛА разработали ученые Новосибирского государственного технического университета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Там отметили, что дроны будут покрывать сферой из карбоновых трубок, которые скреплены пластмассовыми перемычками. Внутрь можно поместить семидюймовый квадрокоптер.

В молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ разработали прототип защитной конструкции для беспилотников, — уточнили в пресс-службе.

Вес конструкции небольшой, а ее размеры — около 50 на 50 сантиметров — позволяют БПЛА легко передвигаться вместе с защитой и не получить повреждения при падении. Клетка надежно защищает дрон, даже если тот упадет с высоты около 10 метров.

Руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев сообщил, что сейчас прототип весит около 200 граммов. Скрепляющие перемычки напечатаны на 3D-принтере. В будущем планируется изготовить их из термопласта. Сергеев отметил, что конструкция будет пользоваться спросом не только при работе БПЛА в замкнутых пространствах, но и на открытых площадках. Цена защитной сетки не превышает семи тысяч рублей.

Ранее в России разработали неубиваемый дрон-грузчик. Комплекс оснащен системой связи большой дальности и модулем защиты от БПЛА.