Сбои в работе соцсети Twitter возникли 24 марта 2020 года в некоторых странах мира. На проблемы с доступом жалуются граждане США, Японии, Франции, Испании и Великобритании.
В РФ с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. По данным сервиса Downdetector, большая часть юзеров
Накануне пользователи сообщили о сбое в работе сервиса потокового видео Netflix. Они наблюдаются по всему миру. Особенно жалуются на работу сервиса жители США, Германии, Нидерландов. Не работает Netflix в Швейцарии и Бразилии.
Большая часть пользователей — около 40% — не могут посмотреть видео. Ещё 31%, по данным сервиса, не могут войти в учётную запись. На отсутствие соединения пожаловались 28% пользователей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Отмечается, что в пятницу, 20 марта, больше всего на сбои в работе сервисов жаловались в США, а также в странах Центральной Америки.
Добавьте наши новости в избранные источники