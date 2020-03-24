https://static.news.ru/photo/66ddc616-6de4-11ea-bee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сбои в работе соцсети Twitter возникли 24 марта 2020 года в некоторых странах мира. На проблемы с доступом жалуются граждане США, Японии, Франции, Испании и Великобритании.

В РФ с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. По данным сервиса Downdetector, большая часть юзеров не может зайти на официальный сайт Twitter (81%). Ещё 10% рассказывают о сбоях в мобильных приложениях для iPhone или iPad, 8% не могут войти в программу в качестве авторизованного пользователя.

Накануне пользователи сообщили о сбое в работе сервиса потокового видео Netflix. Они наблюдаются по всему миру. Особенно жалуются на работу сервиса жители США, Германии, Нидерландов. Не работает Netflix в Швейцарии и Бразилии.

Большая часть пользователей — около 40% — не могут посмотреть видео. Ещё 31%, по данным сервиса, не могут войти в учётную запись. На отсутствие соединения пожаловались 28% пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Отмечается, что в пятницу, 20 марта, больше всего на сбои в работе сервисов жаловались в США, а также в странах Центральной Америки.