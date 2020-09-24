YouTube объявил о борьбе с фейками на выборах американского президента

https://static.news.ru/photo/f0587f7c-fe7f-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

YouTube начнёт отмечать ролики о грядущих выборах президента Соединённых Штатов Америки специальной информационной панелью. Она будет содержать проверенные данные. О новшестве рассказали представители платформы.

Особое внимание уделят материалам о голосовании по почте, критикуемое действующим руководителем государства Дональдом Трампом. Под такими роликами юзеры обнаружат ссылку, направляющую к официальной информации из Центра двухпартийной политики. YouTube добавит такую же функцию в поисковой выдаче о кандидатах в президенты, говорится на сайте хостинга. Более того, ресурс пообещал снимать монетизацию с тех роликов, которые угрожают подорвать доверие к американским внутриполитическим процессам. Фейки же видеохостинг просто удалит.

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что Дональд Трамп имеет значительное преимущество перед своим оппонентом Джо Байденом в формате грядущих теледебатов. Аналитик напомнил, что публичные дискуссии — один из важнейших элементов предвыборной гонки. С 1980 года ни одни выборы президента США не проходили без предварительных дебатов ключевых кандидатов.

Накануне председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляющая, как и Джо Байден, Демократическую партию США, высказывалась против проведения дебатов. Байден в свою очередь подтвердил готовность выйти против оппонента из Республиканской партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США Джо Байден призвал действующего американского президента Дональда Трампа досрочно сложить полномочия из-за ошибок, которые тот допустил в борьбе с распространением коронавируса в стране.

По мнению Байдена, Трамп в борьбе с COVID-19 руководствуется только данными с торгов на фондовой бирже и интересами своей предвыборной кампании.