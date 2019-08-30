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Японский суперкомпьютер K computer прекратил свою работу. Операторы отключили его питание спустя семь лет с момента начала полномасштабной работы.

Он стал официально доступен для исследователей в 2012 году после совместной разработки правительственным научно-исследовательским институтом Riken и Fujitsu Ltd. В ноябре 2011 года K computer имел более 80 тысяч процессоров и показал самую высокую в мире скорость вычисления — более 10 петафлопс в секунду.

Преемником K computer станет Fugaku, который будет в 100 раз мощнее отключённого суперкомпьютера. Он будет введён в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее News.ru сообщил, что компании AMD и Cray совместно с властями США к 2021–2022 годам разработают суперкомпьютер, который станет самым мощным в мире. По словам американского министра энергетики Рика Перри, машина получила рабочее название Frontier.