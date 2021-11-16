«ВКонтакте» наградила победителей IT-марафона «Вездекод»

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Социальная сеть «ВКонтакте» провела финал IT-марафона «Вездекод», победители которого выиграли 500 тысяч рублей. Серебряные призёры получили 300 тысяч, а бронзовые — 200 тысяч рублей. Всего финалистами стали 34 команды, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Финал марафона проводился с 4 по 7 ноября. Задания к нему подготовили команды экосистемы VK: «ВКонтакте», Pixonic, Tarantool, Mail.ru. Платформа VK Cloud Solutions предоставила свою облачную инфраструктуру для разработки проектов.

Задачи были по теме дизайна интерфейсов, нативной мобильной разработки, разработке игр, 3D-моделированию, поиску уязвимостей. Также были развлекательные форматы: квизы, тесты, викторины, игры и оригинальные проекты.

Первое место заняли двукратные чемпионы марафона Mountain Heads в составе Юлии Рабчановой, Евгения Вязникова, Виктора Егорова, Владимира Рабчанова. Второе — команда «Барбарики», в которую входят Александр Саранцев, Юрий Ерилов, Игорь Ланцов, Алексей Лепёха. И третье место у IT Band, это Егор Горошкин, Алина Галеева, Полегенько Антон, Илья Гаевский.

Ранее видеоплатформа «VK Видео» впервые в России представила короткометражные сериалы французской студии Studio+. Они будут доступны для пользователей соцсети в течение шести месяцев.