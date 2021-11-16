«ВКонтакте» наградила победителей IT-марафона «Вездекод»

Социальная сеть «ВКонтакте» провела финал IT-марафона «Вездекод», победители которого выиграли 500 тысяч рублей. Серебряные призёры получили 300 тысяч, а бронзовые — 200 тысяч рублей. Всего финалистами стали 34 команды, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Финал марафона проводился с 4 по 7 ноября. Задания к нему подготовили команды экосистемы VK: «ВКонтакте», Pixonic, Tarantool, Mail.ru. Платформа VK Cloud Solutions предоставила свою облачную инфраструктуру для разработки проектов.
Задачи были по теме дизайна интерфейсов, нативной мобильной разработки, разработке игр, 3D-моделированию, поиску уязвимостей. Также были развлекательные форматы: квизы, тесты, викторины, игры и оригинальные проекты.
Первое место
Ранее видеоплатформа «VK Видео» впервые в России представила короткометражные сериалы французской студии Studio+. Они будут доступны для пользователей соцсети в течение шести месяцев.