В Windows 10 обновили меню «Пуск»

https://static.news.ru/photo/adb5a3f2-13a6-11eb-a80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Корпорация Microsoft подготовила новое минорное обновление для Windows 10 October 2020 Update. После его установки меню «Пуск» в операционной системе изменяется.

Разработчики отказались от использования цветных подложек под иконками приложений. Их заменил прозрачный фон, говорится в блоге ОС.

Microsoft's Windows 10 October 2020 Update is available now. It includes a new Start menu design, updated Alt+Tab, and the new Edge. It's on Windows Update right now. Details here: https://t.co/UulhH060QV pic.twitter.com/X0pgrh2Se1 — Tom Warren (@tomwarren) October 20, 2020

Также были изменены логотипы уведомлений и переработана система Windows Hello, которая распознаёт пользователя по его лицу или отпечаткам пальцев. Кроме того, предусмотрены исправления, связанные с производительностью.

Обновление уже доступно бесплатно пользователям системы.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft стала жертвой масштабной утечки информации — в свободном доступе в Сети оказались исходники операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру.