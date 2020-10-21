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В Windows 10 обновили меню «Пуск»

16:45, 21 октября 2020 18
Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Корпорация Microsoft подготовила новое минорное обновление для Windows 10 October 2020 Update. После его установки меню «Пуск» в операционной системе изменяется.

Разработчики отказались от использования цветных подложек под иконками приложений. Их заменил прозрачный фон, говорится в блоге ОС.

Также были изменены логотипы уведомлений и переработана система Windows Hello, которая распознаёт пользователя по его лицу или отпечаткам пальцев. Кроме того, предусмотрены исправления, связанные с производительностью.

Обновление уже доступно бесплатно пользователям системы.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft стала жертвой масштабной утечки информации — в свободном доступе в Сети оказались исходники операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру.

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