В Windows 10 обновили меню «Пуск»

Также были изменены логотипы уведомлений и переработана система Windows Hello, которая распознаёт пользователя по его лицу или отпечаткам пальцев. Кроме того, предусмотрены исправления, связанные с производительностью.
Обновление уже доступно бесплатно пользователям системы.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft стала жертвой масштабной утечки информации — в свободном доступе в Сети оказались исходники операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру.