https://static.news.ru/photo/2e9145ac-3e47-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com

Компания Match Group, которой принадлежит приложение для быстрых знакомств Tinder, намерена дополнить сервис функцией, позволяющей незаметно оповестить правоохранительные органы в случае, если во время свидания, назначенного после знакомства в приложении, ситуация станет опасной.

Для этих целей в приложение частично интегрируют приложение Noonlight, отслеживающее перемещения человека и позволяющее оповестить полицию в экстренной ситуации. Также в приложении появится верификация фотографий, а Noonlight будет фиксировать, с кем именно пользователь собрался встретиться и где будет проходить свидание, пишет WSJ.

В компании пояснили, что в профилях пользователей будет указано, что они являются пользователями новых функций и это, само по себе, поможет предотвратить нежелательные ситуации, отсеяв потенциальных партнёров с дурными намерениями. В США функцией можно будет начать пользоваться уже в последних числах января, в других странах — постепенно, в течение нескольких месяцев.

Как сообщал NEWS.ru ранее, «Серёжа из Tinder» украл у петербурженки 1,5 млн рублей. Мужчина представился успешным бизнесменом. Девушка не сомневалась в правдивости молодого человека, так как на свидания он приезжал на автомобиле Maybach с личным водителем.