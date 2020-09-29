В Telegram появится функция нативных комментариев

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Разработчики мессенджера Telegram приступили к тестированию нативных комментариев, которые пользователи смогут оставлять под постами в каналах.

Многие прежде жаловались на отсутствие этой функции. Разработчики уже запустили её для Beta-версии Telegram 7.1.0 для Android. Пользователи получат возможность оставлять комментарии в каналах, в которых открыт доступ к чату с кнопкой «Обсудить». Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно будет вступить в соответствующий чат.

Администрация канала сможет анонимно отвечать на сообщения, которые будут доступны для редактирования.

С технической точки зрения нативные комментарии к релизу претерпят изменения. В Telegram обещают добавить этот функционал в клиенты для iOS, macOS, Windows и web-версию, сообщили разработчики.

Как ранее писал NEWS.ru, а приложениях Instagram для Android и iOS нашли критическую уязвимость, которая давала возможность злоумышленникам захватывать контроль над чужим аккаунтом и следить за пользователем смартфона.