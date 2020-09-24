Уязвимость в Instagram позволяла захватывать страницы отправкой картинки

https://static.news.ru/photo/a4ea8078-fe91-11ea-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В приложениях Instagram для Android и iOS нашли критическую уязвимость, которая давала возможность злоумышленникам захватывать контроль над чужим аккаунтом и следить за пользователем смартфона.

Как пишет портал anti-malware.ru, чтобы воспользоваться уязвимостью, хакеру нужно было послать жертве специальное изображение через любой мессенджер или электронную почту. Кибератака становилась возможной, когда Instagram получал доступ к картинке и предлагал возможность опубликовать её.

Проблема заключалась в способе обработки изображений. Технически уязвимость, получившая идентификатор CVE-2020-1895, представляет собой переполнение буфера. Суть проблемы в том, что Instagram пытается запостить большое изображение, которое «притворяется» маленьким. В данном случае свою роль играет жёстко закодированное значение константы, которые разработчики добавили в приложение при интеграции с проектом Mozjpeg, сжимающим картинки.

Специалисты компании Facebook уверяют, что уже устранили уязвимость.

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