https://static.news.ru/photo/1c15c418-3dfa-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Корпорация «Ростех» занялась разработкой серийного производства парашютов «Шанс». Они будут предназначены для прыжков из многоэтажных зданий.

Главной особенностью новых парашютов станет возможность прыжка с малых высот. Данная система не имеет аналогов в мире. С помощью неё человек сможет свободно прыгать начиная с девятого этажа, сообщается на сайте «Ростеха».

Мы уверены, что разработка будет востребована среди эксплуатантов высотных зданий, которые думают о вопросах безопасности, — говорит исполнительный директор корпорации.

Одной из причин разработки нового типа парашютов стало желание упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах. Дата начала продаж новой модели остаётся неизвестной.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи установили мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом. Его совершили 27 спортсменов со всего мира.