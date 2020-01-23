Корпорация «Ростех» занялась разработкой серийного производства парашютов «Шанс». Они будут предназначены для прыжков из многоэтажных зданий.
Главной особенностью новых парашютов станет возможность прыжка с малых высот. Данная система не имеет аналогов в мире. С помощью неё человек сможет свободно прыгать начиная с девятого этажа,
Мы уверены, что разработка будет востребована среди эксплуатантов высотных зданий, которые думают о вопросах безопасности, — говорит исполнительный директор корпорации.
Одной из причин разработки нового типа парашютов стало желание упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах. Дата начала продаж новой модели остаётся неизвестной.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи установили мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом. Его совершили 27 спортсменов со всего мира.
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