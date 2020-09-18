В России могут появиться киберследователи

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В РФ могут появиться специализированные подразделения в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда, которые займутся преступлениями в Интернете.

По данным «Парламентской газеты», соответствующий законопроект сейчас прорабатывает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его идея уже нашла поддержку в Общественной палате РФ, члены которой предложили также создать в России Федеральное агентство по кибербезопасности.

По словам Выборного, МВД проводило в июне 2020 года статистику, согласно которой, за последний год в РФ число преступлений с использованием интернет-технологий увеличилось на 85,1%, причём количество тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере возросло на 123,7%, а число мошенничеств, совершённых с использованием пластиковых карт, увеличилось в шесть раз. В связи с этим парламентарий считает, что для роста раскрываемости необходимо создать специализированные подразделения.

Преступления в Интернете становятся всё изощрённее, соответственно, пресекать их могут только те, кто знает, как это сделать оперативно и как это расследовать, — пояснил он.

Выборный также считает, что в стране должны появиться интернет-волонтёры, дружинники, которые будут помогать правоохранительным органам искать вредоносные сайты и находить их владельцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили схему обмана российских предпринимателей в Сети, включающую в себя обещание выплатить бизнесу некую компенсацию.