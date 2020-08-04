В РФ пройдёт юбилейный форум ООН по управлению Интернетом

https://static.news.ru/photo/649978e2-d666-11ea-bdfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leon Seibert/unsplash.com

В России в 2025 году пройдёт 20-й форум ООН по управлению Интернетом. Представители организации уже направили в Минкомсвязь РФ официальное подтверждение статуса принимающей страны.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. По его данным, одно из главных международных мероприятий, на котором обсуждаются вопросы развития Интернета и цифровых технологий, традиционно объединяет представителей государств, бизнеса, общественных организаций и экспертов.

По словам главы министерства Максима Паршина, для России роль принимающей стороны является большой честью, так как это «свидетельство признания нашей страны в области развития информационного общества».

Мы нацелены на то, чтобы результатом форума стали практические решения по обеспечению открытости и безопасности Интернета, учитывающие интересы всех участников онлайн-пространства, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США. Киберпреступники несколько раз обращались к учётной записи в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.