https://static.news.ru/photo/023b9004-cf14-11e9-83c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hajek Ondrej/Global Look Press

Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4. Его архитектура основана на протоколе спецификации Thunderbolt от Intel, которая удвоит максимальную совокупную пропускную способность.

При использовании сертифицированных кабелей скорость передачи данных составит 40 Гбит. USB4 также будет поддерживать обратную совместимость с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Больше технических подробностей о USB4 раскрою в рамках конференции USB Developer Days, которая пройдёт с 17 и 18 сентября в Сиэтле, США. Устройства, поддерживающие новый стандарт, должны появится на рынке в 2021 году.

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