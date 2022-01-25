Учёные США создали прототип гибкого термометра

Американские учёные создали прототип гибкого термометра. Благодаря своей гибкой конструкции в будущем это устройство специалисты планируют использовать в умной одежде и в мягких роботах. В зависимости от материалов сенсор может измерять температуру в диапазоне от 200 до минус 100 градусов по Цельсию, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Science.

Большинство компонентов, которые сейчас используются в современных датчиках, нельзя скручивать и растягивать. Новое изобретение состоит из электролита, электрода и диэлектрического материала, разделяющего их. При изменении температуры ионное облако меняет свою толщину и создаёт напряжение.

Мы разработали мягкие датчики температуры с высокой чувствительностью и малым временем отклика, открывая новые возможности для создания мягких роботов в здравоохранении, технике и развлечениях, — рассказал автор исследования профессор Жиган Суо.

Также отмечается, что новые датчики намного чувствительнее, чем традиционные термоэлектрические термометры, и могут реагировать на изменения температуры за промежуток времени в десять миллисекунд.

Ранее сообщалось, что в России спроектировали инновационный «бронешлем Судного дня», защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от обычных поражающих элементов. Разработкой занимались специалисты 27-го научного центра Минобороны России. Изобретение должно защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств.