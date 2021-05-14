Twitter пообещал удалять информацию по требованию Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/37402fa8-b4be-11eb-992a-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Социальная сеть Twitter будет в приоритетном порядке удалять информацию, которую Роскомнадзор считает запрещённой. Об этом представители компании сообщили на встрече с сотрудниками российского ведомства, говорится на сайте РКН.

Совещание состоялось 13 мая, отметили в ведомстве. В ходе разговора представители Twitter рассказали сотрудникам российского регулятора о ходе удаления контента по требованию РКН.

Замедление Twitter в России действует до 15 мая. После этого срока Роскомнадзор собирается провести проверку, после которой либо продлит действующее ограничение скорости, либо изменит меры.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным.

Twitter обвинили в том, что соцсеть такие публикации не удаляет, а на запросы и требования не отвечает.

В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.