Тwitter получил третий за день штраф в России

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Третий за день штраф за неудаление информации с призывами к противоправным действиям получил Тwitter. Компания обязана в общей сложности выплатить почти 9 млн рублей.

Сообщается, что социальная сеть получила три штрафа в 3,2, 3,3 и 2,4 млн рублей. Общая сумма к выплате составляет 8,9 млн рублей. Компания должна оплатить штраф в течение 60 дней после вступления решения в законную силу, сообщает ТАСС.

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.