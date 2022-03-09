Трое из России на IT-форуме в Барселоне

Всемирные IT-выставки считаются витриной достижений самых современных технологий, меняющих наши представления о завтрашнем дне. То, что ещё вчера казалось мечтой из фантастического фильма, сегодня можно увидеть на стенде вполне реальной компании. Сюда едут и себя показать, и уловить последние тренды, и заключить выгодные контракты. Но есть ли на таких мероприятиях и российские участники? Как обстоят дела с нашим представительством на ведущих технофорумах?
Великолепная тройка
С 28 февраля по 3 марта в Барселоне проходила крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress. Среди участников — весь цвет мировых IT-технологий, от гигантов Amazon Web Services и Oracle до молодых дерзких проектов, представляющих будущее этой отрасли.
Почти две тысячи участников разместились на стендах в 10 огромных павильонах. Российскими среди них оказались всего трое: «Сбер», «Яндекс» и «Бринго Групп». Если первые две компании знают все, а их международные амбиции подкреплены долгой историей и весьма публичны, то третий представитель нашей страны кажется тёмной лошадкой. Тем не менее это очень удачный пример того, как небольшой отечественный стартап смог вырасти в крупного игрока отрасли, интегрироваться в мировой IT-рынок и даже войти в число ведущих компаний своего сегмента. Речь идёт о доставке СМС-сообщений, приходящих нам всем на мобильный телефон.
Суворовский СМС-прорыв
Нет, это не надоедливый спам, которым грешат мелкие коммерсанты. Все мы используем различные сервисы, от такси до оплаты нужных товаров. И практически везде верификация личности проходит по СМС-сообщению. Но крупные поставщики услуг не взаимодействуют с сотовыми операторами напрямую. Это для них крайне сложно, дорого и долго. Им на помощь приходят IT-компании, соединяющие разные миры в единое целое с помощью своего фирменного софта (то есть программного обеспечения). Такого, как вышеупомянутый «Бринго».
Его история началась в конце 2014 года, когда три молодых программиста решили выйти на высококонкурентный рынок СМС-рассылок. Среди них был и Александр Суворов, ставший ныне гендиректором компании. Планы были под стать победной фамилии: заинтересовать сотовых операторов своими услугами, наглядно показать выгоду от внедрения своего софта и после расширения бизнеса в России «переходить через Альпы», внедряясь на лакомый европейский рынок.
Самое сложное в такой задаче — подписать первого клиента. Сотовые операторы крайне консервативны, и привлечь их можно только инновационными разработками. Таким в 2015 году стал «Билайн», увидевший в предложении «Бринго» существенную экономию на СМС-трафике (3–5 млн сообщений в месяц). В течение четырёх последующих лет все операторы российской «большой четвёрки» стали клиентами молодой компании. С обратной стороны «Бринго» заключила договоры с Google, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, Microsoft и другими международными гигантами. Трафик плавно вырос до 15 млн СМС в месяц, включая транзакционные, рекламные и сервисные.
Далее — весь мир
Жизнь показала, что главное в IT-бизнесе — не застаиваться на внутреннем рынке, развиваясь на международном. К 2019 году основатели «Бринго» поняли, что нужно открывать компанию в одной из европейских столиц. Выбор пал на Лондон. Это было удачное решение, и в том же году Европа дала первое партнёрство с испанским оператором Telefonica. Те же испанцы владеют крупнейшим южноамериканским провайдером Movi Star, за счёт чего покрытие выросло сразу на целый континент.
Европейская сфера подобных услуг во многом схожа с российской. Если у тебя уже есть крупный клиент, то при наличии лондонской «прописки» договориться с другими становится гораздо легче. Все свои доходы окрепшая компания вкладывала исключительно в развитие, резко расширив штат сотрудников и подписывая всё новых и новых операторов связи.
По данным на 2022 год, участник барселонской выставки покрывает своими услугами территорию планеты с населением около 3 млрд человек, отправляя до 500 млн СМС в месяц через 200 провайдеров мобильной связи. Так скромный российский стартап, не привлекая ничьих кредитов, менее чем за 10 лет вошёл в мировой топ-10 по охвату операторов в отрасли. Невероятный результат, но он не устраивает амбициозных айтишников. Они уверены, что могут войти в пятёрку и потеснить самых крупных европейских конкурентов. Для этого нужно войти на самые сложные и закрытые рынки Азии и Африки, увеличив базу покрытия до всех людей, держащих в руках смартфон. Последние годы «Бринго Групп» росла, по словам представителей компании, на 250–300%, и регулярное участие в международных выставках этому сильно способствовало.
Многие российские компании не понимают важность участия в подобных мероприятиях. Это затратно, отнимает много времени и сил. Зачастую они ждут помощи от государства, так и оставаясь в узком внутреннем сегменте. Будь по-другому, барселонская выставка смогла бы представить нашу IT-отрасль совсем в другом свете и составе. Но это уже вопрос будущих лет, учитывая все последние события. Пока что остаётся только порадоваться за тех, кто смог выйти на глобальные рынки, показав свои возможности здесь и сейчас.