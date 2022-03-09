Трое из России на IT-форуме в Барселоне

Всемирные IT-выставки считаются витриной достижений самых современных технологий, меняющих наши представления о завтрашнем дне. То, что ещё вчера казалось мечтой из фантастического фильма, сегодня можно увидеть на стенде вполне реальной компании. Сюда едут и себя показать, и уловить последние тренды, и заключить выгодные контракты. Но есть ли на таких мероприятиях и российские участники? Как обстоят дела с нашим представительством на ведущих технофорумах?

Великолепная тройка

С 28 февраля по 3 марта в Барселоне проходила крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress. Среди участников — весь цвет мировых IT-технологий, от гигантов Amazon Web Services и Oracle до молодых дерзких проектов, представляющих будущее этой отрасли.

Mobile World Congress NEWS.ru

Почти две тысячи участников разместились на стендах в 10 огромных павильонах. Российскими среди них оказались всего трое: «Сбер», «Яндекс» и «Бринго Групп». Если первые две компании знают все, а их международные амбиции подкреплены долгой историей и весьма публичны, то третий представитель нашей страны кажется тёмной лошадкой. Тем не менее это очень удачный пример того, как небольшой отечественный стартап смог вырасти в крупного игрока отрасли, интегрироваться в мировой IT-рынок и даже войти в число ведущих компаний своего сегмента. Речь идёт о доставке СМС-сообщений, приходящих нам всем на мобильный телефон.

Суворовский СМС-прорыв

Нет, это не надоедливый спам, которым грешат мелкие коммерсанты. Все мы используем различные сервисы, от такси до оплаты нужных товаров. И практически везде верификация личности проходит по СМС-сообщению. Но крупные поставщики услуг не взаимодействуют с сотовыми операторами напрямую. Это для них крайне сложно, дорого и долго. Им на помощь приходят IT-компании, соединяющие разные миры в единое целое с помощью своего фирменного софта (то есть программного обеспечения). Такого, как вышеупомянутый «Бринго».

Mobile World Congress NEWS.ru

Его история началась в конце 2014 года, когда три молодых программиста решили выйти на высококонкурентный рынок СМС-рассылок. Среди них был и Александр Суворов, ставший ныне гендиректором компании. Планы были под стать победной фамилии: заинтересовать сотовых операторов своими услугами, наглядно показать выгоду от внедрения своего софта и после расширения бизнеса в России «переходить через Альпы», внедряясь на лакомый европейский рынок.

Самое сложное в такой задаче — подписать первого клиента. Сотовые операторы крайне консервативны, и привлечь их можно только инновационными разработками. Таким в 2015 году стал «Билайн», увидевший в предложении «Бринго» существенную экономию на СМС-трафике (3–5 млн сообщений в месяц). В течение четырёх последующих лет все операторы российской «большой четвёрки» стали клиентами молодой компании. С обратной стороны «Бринго» заключила договоры с Google, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, Microsoft и другими международными гигантами. Трафик плавно вырос до 15 млн СМС в месяц, включая транзакционные, рекламные и сервисные.

Далее — весь мир

Жизнь показала, что главное в IT-бизнесе — не застаиваться на внутреннем рынке, развиваясь на международном. К 2019 году основатели «Бринго» поняли, что нужно открывать компанию в одной из европейских столиц. Выбор пал на Лондон. Это было удачное решение, и в том же году Европа дала первое партнёрство с испанским оператором Telefonica. Те же испанцы владеют крупнейшим южноамериканским провайдером Movi Star, за счёт чего покрытие выросло сразу на целый континент.

Mobile World Congress NEWS.ru

Европейская сфера подобных услуг во многом схожа с российской. Если у тебя уже есть крупный клиент, то при наличии лондонской «прописки» договориться с другими становится гораздо легче. Все свои доходы окрепшая компания вкладывала исключительно в развитие, резко расширив штат сотрудников и подписывая всё новых и новых операторов связи.

По данным на 2022 год, участник барселонской выставки покрывает своими услугами территорию планеты с населением около 3 млрд человек, отправляя до 500 млн СМС в месяц через 200 провайдеров мобильной связи. Так скромный российский стартап, не привлекая ничьих кредитов, менее чем за 10 лет вошёл в мировой топ-10 по охвату операторов в отрасли. Невероятный результат, но он не устраивает амбициозных айтишников. Они уверены, что могут войти в пятёрку и потеснить самых крупных европейских конкурентов. Для этого нужно войти на самые сложные и закрытые рынки Азии и Африки, увеличив базу покрытия до всех людей, держащих в руках смартфон. Последние годы «Бринго Групп» росла, по словам представителей компании, на 250–300%, и регулярное участие в международных выставках этому сильно способствовало.

Многие российские компании не понимают важность участия в подобных мероприятиях. Это затратно, отнимает много времени и сил. Зачастую они ждут помощи от государства, так и оставаясь в узком внутреннем сегменте. Будь по-другому, барселонская выставка смогла бы представить нашу IT-отрасль совсем в другом свете и составе. Но это уже вопрос будущих лет, учитывая все последние события. Пока что остаётся только порадоваться за тех, кто смог выйти на глобальные рынки, показав свои возможности здесь и сейчас.