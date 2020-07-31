Трамп заявил о намерении запретить работу TikTok в США

https://static.news.ru/photo/a6fe3468-a1f3-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп на борту своего самолёта по пути из Флориды в Вашингтон заявил журналистам, что собирается запретить работу TikTok на территории страны.

По словам хозяина Белого дома, санкции против китайской социальной сети могут последовать уже 1 августа. Меры могут быть приняты как исполнительный указ или будут использованы чрезвычайные экономические полномочия, сообщает ТАСС.

Также Трамп отметил, что не поддержит приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Microsoft ведёт переговоры о покупке TikTok. Стоимость китайского сервиса для создания и просмотра коротких видео, который принадлежит интернет-компании ByteDance, оценивается в $100 млрд.