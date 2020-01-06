https://static.news.ru/photo/a2d3a14a-3081-11ea-a56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram и его дочерние компании не будут публично продавать и перепродавать цифровые токены Gram, а также не собираются контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON).

… мы обратили внимание на то, что некоторые веб-сайты, по-видимому, предлагают Gram для широкой публики. Эти веб-сайты иногда называют предложения «предпродажами токенов», а некоторые претендуют на то, что они связаны с Telegram, — говорится в заявлении компании.

Там также отметили, что сайты, размещающие подобные заявления о предпродаже являются не официальными.

Как ранее писал NEWS.ru, основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания суду в Дубае о судьбе $1,7 млрд. Данные средства были получены от инвесторов на создание собственной криптовалюты Gram.