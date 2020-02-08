https://static.news.ru/photo/beb3c34e-4be4-11ea-a568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий «Кролдик Джоджо», пожаловался на клавиатуры Apple. Лауреат упомянул об этом в разговоре с журналистами после церемонии вручения.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: âApple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. Theyâve gotten worse. It makes me want to go back to PCsâ #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm — Variety (@Variety) February 10, 2020

Apple нужно починить эти клавиатуры. На них невозможно писать — они стали хуже. Это заставляет меня хотеть вернуться к ПК. Поскольку ПК-клавиатуры лучше реагируют на ваши пальцы. Поднимите руки, кто все ещё использует ПК? Вы знаете, о чём я говорю. У них клавиатуры намного лучше. Эти клавиатуры Apple ужасны, — заявил режиссёр.

Скорее всего, Вайтити говорил о «яблочных» клавиатурах системы «бабочка», которые используются в ноутбуках Apple в течение почти пяти лет. При этом в 2019 году компания выпустила 16-дюймовый MacBook Pro, вернувшись к традиционному механизму «ножницы».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple оштрафована на €25 млн Главным управлением по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF). Причиной стало обновление производителя iPhone, которое замедляет работу устройств моделей 6, SE и 7.