Компания Apple оштрафована на €25 млн Главным управлением по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF). Причиной стало обновление производителя iPhone, которое замедляет работу устройств моделей 6, SE и 7.
Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства, — цитирует ведомство ТАСС.
Также специалисты DGCCRF добавили, что многим пользователям пришлось покупать новые аккумуляторы или смартфоны из-за отсутствия возможности вернуться к прежней версии обновления.
Как ранее писал NEWS.ru, компания Apple упростила доступ пользователей iOS и Android к сайту iCloud.com.