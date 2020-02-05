Компания Apple упростила доступ пользователей iOS и Android к сайту iCloud.com.
Разработчики позволили получить доступ из мобильного браузера к «Заметкам», «Фото», «Напоминаниям» и «Найти iPhone». Новый пользовательский интерфейс аналогичен тому, который используется на устройствах компании.
До адаптации iCloud.com пользователи могли открыть сайт только в версии для десктопного браузера.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple увеличила долю на мировом рынке планшетов в четвёртом квартале 2019 года до 36,5%. Росту способствовал выход 10,2-дюймового iPad в сентябре 2019 года.
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