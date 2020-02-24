24 февраля 1955 года в Сан-Франциско родился будущий гуру мобильных гаджетов и цифровых технологий Стив Джобс.
Джобс — человек, кардинально изменивший рынок технологий, задавший стандарты на десятилетия вперёд. Создатель iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad — гаджетов, без которых уже трудно представить современный мир.
Июнь 1985 год, Франкфурт-на-Майне. Стивен Пол Джобс, соучредитель фирмы Apple, передаёт тогда ещё действующий компьютер Apple Macintosh директору Немецкого музея Отто Майру
dpa/Global Look Press
Стив Джобс
Apple Computer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Стив Джобс
Tim Wagner/Global Look Press
2008 год. Стив Джобс представляет MacBook Air
Tim Wagner/Global Look Press
Стив Джобс и Стив Возняк (справа)
dpa/ТАСС
Стив Джобс, Стив Возняк, Джон Скалли
AP/TAСС
1993 год
ASSOCIATED PRESS/ТАСС
2005 год
AP/TAСС
2010 год
Qi Heng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Плакат с портретом Стива Джобса на башне Федерация Московского международного делового центра Москва-Сити
Валерий Шарифулин/ТАСС
Дмитрий Медведев получил в подарок от президента фирмы Apple Стива Джобса новейшую модель смартфона iPhone четвертого поколения
Дмитрий Астахов/ТАСС
2011 год
PA Photos/ТАСС
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