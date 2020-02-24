24 февраля 1955 года в Сан-Франциско родился будущий гуру мобильных гаджетов и цифровых технологий Стив Джобс.

Джобс — человек, кардинально изменивший рынок технологий, задавший стандарты на десятилетия вперёд. Создатель iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad — гаджетов, без которых уже трудно представить современный мир.

Июнь 1985 год, Франкфурт-на-Майне. Стивен Пол Джобс, соучредитель фирмы Apple, передаёт тогда ещё действующий компьютер Apple Macintosh директору Немецкого музея Отто Майру

dpa/Global Look Press

Стив Джобс

Apple Computer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стив Джобс

Tim Wagner/Global Look Press

2008 год. Стив Джобс представляет MacBook Air

Tim Wagner/Global Look Press

Стив Джобс и Стив Возняк (справа)

dpa/ТАСС

Стив Джобс, Стив Возняк, Джон Скалли

AP/TAСС

1993 год

ASSOCIATED PRESS/ТАСС

2005 год

AP/TAСС

2010 год

Qi Heng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Плакат с портретом Стива Джобса на башне Федерация Московского международного делового центра Москва-Сити

Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Медведев получил в подарок от президента фирмы Apple Стива Джобса новейшую модель смартфона iPhone четвертого поколения

Дмитрий Астахов/ТАСС

2011 год

PA Photos/ТАСС

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