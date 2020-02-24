На территории Сингапура открылся международный авиасалон Singapore Airshow 2020. В мероприятии принимают участие Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и холдинг «Вертолёты России», входящие в Ростех. Компания Airbus, в свою очередь, уже продемонстрировала двухметровый прототип самолёта Maveric со смешанным крылом.

Некоторые предприятия, например, канадский производитель Bombardier, американский Gulfstream, а также Textron Aviation, отказались от участия в авиасалоне из-за эпидемии коронавируса. Лучшие кадры — в галерее NEWS.ru.