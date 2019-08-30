https://static.news.ru/photo/fc31f644-caf4-11e9-bf30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Музыкальный стриминговый сервис Spotify вновь отложил запуск в России. Его релиз должен состояться в конце 2019 года.

Перенос даты может быть связан с глобальными проблемами Spotify с Warner Music: у компаний возникли разногласия об условиях лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии. Сервис в недавнем времени провёл встречи с российскими правообладателями и сейчас активно ищет сотрудников из сферы маркетинга.

Кроме того, Spotify подыскивает офис как минимум на 30 человек, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Запуск сервиса может состояться в ноябре-декабре.

Ранее News.ru рассказал, что Apple объявила о запуске новой программы ремонта. Компания предоставит независимым мастерским фирменные детали для iPhone, инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможности диагностики, доступные авторизованным поставщикам услуг.