Sony и Facebook Gaming/Oculus не будут участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID19.
Американская компания полностью не отказывается от участия в мероприятии — разработчики просто перенесут его в цифровой формат с «видео онлайн сессиями вопросов и ответов и многим другим». Facebook не будет собирать стенд и советует всем сотрудникам воздержаться от поездки на конференцию.
Sony, в свою очередь,
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