https://static.news.ru/photo/ba283ff0-5489-11ea-802c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Game Developers Conference - GDC/facebook.com

Sony и Facebook Gaming/Oculus не будут участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID19.

Американская компания полностью не отказывается от участия в мероприятии — разработчики просто перенесут его в цифровой формат с «видео онлайн сессиями вопросов и ответов и многим другим». Facebook не будет собирать стенд и советует всем сотрудникам воздержаться от поездки на конференцию.

Sony, в свою очередь, прокомментировала пропуск GDC 2020 практически таким же заявлением, которое она опубликовала в связи с недавним отказом от посещения выставки PAX East 2020. Предложит ли компания какие-нибудь альтернативы, как это сделала Facebook, пока остаётся неясным.

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