СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

Разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, сейчас речь идёт о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета.
Об этом
Средства на остальные статьи бюджета ИИ станут направляться из бюджетов на цифровизацию, заложенные для других федеральных ведомств. Источник издания добавил, что изменение подхода к формированию бюджета проекта может даже привести к тому, что в сумме он вырастет.
Федеральный проект ИИ готовится около года, его паспорт должен быть утверждён до 31 августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники летнего IT-марафона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», предложили на первом этапе проекта более 4700 решений в сфере IT. Целью конкурса является формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка.
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