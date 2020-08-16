СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

https://static.news.ru/photo/9d24bfb4-e05c-11ea-ba46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, сейчас речь идёт о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». При этом источник издания, знакомый с процессом бюджетирования, объяснил, что изменится не размер бюджета проекта, а подход к его формированию. Бюджетные 22,4 млрд рублей останутся «центральной частью» ИИ. Эти средства направят на расходы, связанные с разработкой.

Средства на остальные статьи бюджета ИИ станут направляться из бюджетов на цифровизацию, заложенные для других федеральных ведомств. Источник издания добавил, что изменение подхода к формированию бюджета проекта может даже привести к тому, что в сумме он вырастет.

Федеральный проект ИИ готовится около года, его паспорт должен быть утверждён до 31 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники летнего IT-марафона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», предложили на первом этапе проекта более 4700 решений в сфере IT. Целью конкурса является формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка.