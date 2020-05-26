В середине мая Twitter усилила борьбу против сообщений, содержащих дезинформацию о коронавирусе. Разработчики внедрили автоматизированную технологию, которая маркирует подобные твиты сноской «Ознакомьтесь с фактами о COVID-19». Кликнув на неё, пользователи переходят на страницу с сообщениями, опровергающими теории заговора.

Однако юзеры обнаружили, что система допустила множество ошибок. Она применяла сноски к материалам, которые, наоборот, борются с фейковой информацией и предоставляют точные данные. Это, в том числе, коснулось некоторых твитов со ссылками на новостные материалы Reuters, BBC и Wired, а также содержащих слова «5G», «коронавирус», «COVID-19» или хэштег #5Gcoronavirus.

Эксперты полагают, что неправильная маркировка может запутать пользователей, особенно если они не нажимают на сноску. Twitter также не уведомляет юзеров о сделанной «пометке» и не предоставляет возможность апеллировать к оценке своих сообщений.

Возможно, неправильная маркировка приносит больше вреда, чем её отсутствие, потому что в этом случае люди начинают полагаться на это и доверяют ей, — считает профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид (Hany Farid).

Борьба на ходу

В самой компании не уточняют, ни сколько твитов с 5G-коронавирусом было помечено, ни процент допущенных технологией ошибок. Twitter поручил отслеживать маркировку специальной команде, однако неверно помеченные сообщения так и не были исправлены. Как объясняют разработчики, автоматизированные системы — инструменты новые, и со временем они будут улучшаться.

Мы создаём и тестируем новые инструменты, чтобы мы могли соответствующим образом масштабировать применение этих сносок. В процессе будут ошибки. Мы ценим ваше терпение, поскольку мы работаем, чтобы сделать всё правильно, но именно поэтому мы используем итеративный подход, чтобы мы могли учиться и вносить коррективы по ходу дела, — заявил представитель Twitter.

При этом сейчас компания в первую очередь маркирует твиты о теории заговора 5G-коронавируса, но в дальнейшем планирует охватить и другую фейковую информацию. Например, материалы о том, как миллиадер Билл Гейтс якобы хочет чипировать людей при помощи вакцин от коронавируса. По данным недавнего опроса в США, в эту теорию верят 44% избирателей-республиканцев и 19% избирателей-демократов.

Подход Twitter к борьбе с дезинформацией похож на методы Facebook. Однако у соцсети Марка Цукерберга есть существенное отличие — компания работает с более чем 60 сторонними фактчекерами. Twitter, в свою очередь, автоматически помечает контент без предварительного просмотра человеком.

По словам Фарида, разница между заголовками, посвящёнными теории заговора с одной стороны и её разоблачению с другой, очень тонка, и пользователю требуется полная картина, чтобы разобраться в вопросе. К сожалению, сейчас Twitter не может этого обеспечить.

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Профессор видит решение проблемы в введении мер против пользователей, распространяющих дезинформацию о коронавирусе и имеющих большое количество подписчиков. Согласно недавнему исследованию Оксфордского университета, ряд популярных юзеров, включая политиков, знаменитостей и общественных деятелей, поделился примерно 20% ложных утверждений от общего числа, но при этом вовлечённость пользователей платформы составила 69%.

Профессор Школы менеджмента Слоуна Дэвид Рэнд (David Rand) предложил другое нововведение, которое требует участия самих пользователей. Он считает, что Twitter может попросить людей оценивать контент как заслуживающий доверия или ненадёжный. Это поможет не только улучшать работу алгоритмов, но и подтолкнёт юзеров к анализу информации, которой они обмениваются. Однако профессор не учёл, что предлагаемая им функция может стать ещё одним инструментом манипуляции в руках сторонников теорий заговора.