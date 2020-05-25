Опрос: американцы поверили в чипирование через прививки

https://static.news.ru/photo/1188ca22-9ea3-11ea-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

44% избирателей-республиканцев и 19% избирателей-демократов верят, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать людей через программу прививок от коронавируса. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения в США.

Среди совершеннолетних американцев 28% респондентов поверили в желание Гейтса имплантировать в людей чипы. Противоположной точки зрения придерживаются 40% респондентов. Среди них больше всего людей, голосовавших за кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. В теории заговора верят респонденты, для которых канал Fox News является основным источником информации.

50% опрошенных американцев заявили, что готовы привиться от коронавируса, когда появится вакцина, 23% решили точно не вакцинироваться, а 27% респондентов ещё не определились. Опрос провели компании Yahoo News и YouGov.

NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал высказывание о чипировании людей через вакцину от коронавируса абсолютным бредом. Он подчеркнул, что если бы кто-то хотел чипировать людей, то сделал бы это давным-давно при помощи прививки от гриппа.

Ранее телеканал «Россия 24» снял с эфира программу режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В передаче шла речь о якобы связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, чипировании людей и «числе зверя». Михалков обвинил канал в цензуре.