https://static.news.ru/photo/2c4e9352-c576-11e9-b3cf-fa163e074e61_660.jpg Дайон Вайслер Фото: Axel Postinett/dpa/Global Look Press

Компания HP сообщила об уходе президента и генерального директора Дайона Вайслера. Он покинет занимаемые должности с 1 ноября.

Вайслер покинет компанию по семейным обстоятельствам и вернётся домой в Австралию. Его преемником HP назначила Энрике Лореса, который с 2015 года возглавляет подразделение по обработке изображений и печати.

Вайслер поможет обеспечить плавный переход и останется в компании до января 2020 года. После этого он продолжит работать в совете директоров HP до следующего ежегодного собрания акционеров.

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