Компания HP сообщила об уходе президента и генерального директора Дайона Вайслера. Он покинет занимаемые должности с 1 ноября.
Вайслер покинет компанию по семейным обстоятельствам и вернётся домой в Австралию. Его преемником HP назначила Энрике Лореса, который с 2015 года возглавляет подразделение по обработке изображений и печати.
Вайслер поможет обеспечить плавный переход и останется в компании до января 2020 года. После этого он
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