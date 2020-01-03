https://static.news.ru/photo/b91b5310-2eda-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people, via imago-images.de/Global Look Press

После прекращения американской корпорацией Microsoft технической поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 пользователи по-прежнему смогут пользоваться ей. И многие из тех, кого устраивает её производительность и совместимость ныне используемых программ, так и сделают несмотря на теоретически возможные проблемы из-за отсутствия обновлений системы безопасности, уверены эксперты.

Они отмечают, что отказ поддержки ОС не означает прекращение её работы. Однако защиты от уязвимостей и обновлений под новые программы ожидать не стоит. Таким образом, ряд пользователей уйдут с «семёрки» лишь тогда, когда им потребуются новые программы, поддерживаемые лишь более современными «операционками».

В целом же это произойдёт достаточно скоро, полагают специалисты. С течением времени всё меньше производителей софта будут учитывать отслужившую своё ОС в своих программах.

Эволюционно просто операционная система будет отмирать, уходить, как многие другие. Мы это уже проходили с [Windows] XP, <...> до сих пор есть энтузиасты, которые и по сей день пользуются XP и считают её самой быстрой и удобной, — цитирует РИА Новости члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгения Лифшица.

Самостоятельно на более современные версии Windows — например, на конкурирующую по популярности с «семёркой» Windows 10 — перейдут, скорее всего, в основном те, кто заботится о кибербезопасности.

Тем, кто несмотря ни на что решит остаться на этой операционной системе до победного конца, рекомендую установить хороший антивирус, который спасёт от большого числа угроз, — посоветовал эксперт Лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин.

Windows 7 была запущена октября 2009 года и пришла на смену не получившей признания у пользователей из-за своего несовершенства системе Windows Vista. «Семёрка» стала одной из наиболее популярных ОС производства Microsoft и на данный момент уступает лишь Windows 10.

Компания Microsoft, как писал NEWS.ru, откажется от поддержки операционной системы Windows 7 уже с 14 января. ОС не будет обновляться и перестанет соответствовать необходимому уровню безопасности.