Пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/62a67bb6-250d-11eb-818a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе. О наличии проблем свидетельствуют и данные сайта Downdetector.

Согласно информации ресурса, отслеживающего сбои и отключения на популярных ресурсах Интернета, сбои начались примерно в 19:47 мск. 71% всех сообщивших о неполадках говорят о проблемах с загрузкой сайта. Ещё 21% обратившихся утверждают, что у них возникли трудности с доставкой сообщений, а ещё 7% не могли сразу зайти в свой аккаунт.

Сбои возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.

«ВКонтакте» — это российская социальная сеть. Она была основана в 2006 году. Штаб-квартира ресурса находится в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 89 языках, но наибольшей популярностью пользуется у русскоговорящих юзеров. Пользователи ресурса могут отправлять друг другу сообщения, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры.

Как писал NEWS.ru, ранее массовый сбой произошёл в работе Instagram.