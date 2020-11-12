Пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе. О наличии проблем свидетельствуют и данные сайта Downdetector.
Согласно информации ресурса, отслеживающего сбои и отключения на популярных ресурсах Интернета, сбои начались примерно в 19:47 мск. 71% всех сообщивших о неполадках говорят о проблемах с загрузкой сайта. Ещё 21% обратившихся утверждают, что у них возникли трудности с доставкой сообщений, а ещё 7% не могли сразу зайти в свой аккаунт.
Сбои возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
«ВКонтакте» — это российская социальная сеть. Она была основана в 2006 году. Штаб-квартира ресурса находится в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 89 языках, но наибольшей популярностью пользуется у русскоговорящих юзеров. Пользователи ресурса могут отправлять друг другу сообщения, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры.
Как писал NEWS.ru, ранее массовый сбой произошёл в работе Instagram.