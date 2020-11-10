Массовый сбой произошёл в работе Instagram

https://static.news.ru/photo/a124c8e6-2370-11eb-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Социальная сеть Instagram перестала нормально работать в России, США, Мексике, Бразилии, Колумбии, Чили и ряде стран Европы.

На неполадки в работе также жалуются пользователи Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Италии и других. В России проблемы возникли в основном у пользователей в Москве.

По данным сервиса Downdetector, чаще всего возникают перебои при просмотре новостной ленты, об этом сообщили 82% пользователей, 11% человек не могут просматривать сторис, у 6% человек возникли проблемы с доступом к сайту.

Как писал NEWS.ru, ранее пользователи сервисов компании Google в ряде стран столкнулись с техническими сбоями. Возникали проблемы при работе с поисковой системой, не загружался видеохостинг YouTube.

6 ноября о проблемах с доступом сообщали пользователи социальной сети «ВКонтакте». 50% пользователей жаловались на плохую загрузку портала, у 46% возникали проблемы при отправке сообщений, 2% не могли войти в учётную запись.