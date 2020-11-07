Зафиксированы сбои в работе сервисов Google

https://static.news.ru/photo/01f8ddf4-2107-11eb-9b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи сервисов компании Google столкнулись со сбоями в ряде стран. Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов, сложности возникли и в России.

В основном пользователи жалуются на неполадки при работе с поисковой системой Google, а также с видеохостингом YouTube. Жалобы поступают как из России, так и из ряда стран Европы и Азии, а также из США.

Отмечается, что около 68% пользователей не могут воспользоваться поисковиком, а ещё 31% человек не имеют возможности зайти в свою учётную запись. Что касается сбоев на YouTube, то в 61% случаев там не проигрываются видеоролики. У 35% пользователей не загружается сам сайт, а 3% не могут открыть учётную запись.

Ранее NEWS.ru писал, что в пятницу 6 ноября были зафиксированы сбои в работе соцсети «ВКонтакте». 50% претензий юзеров были связаны с загрузкой портала, 46% — с отправкой сообщений, ещё 2% пользователей жаловались на проблемы со входом в учётную запись.