Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/1d4c4d26-2052-11eb-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» 6 ноября 2020 года начали жаловаться на неполадки в работе сайта. Проблемы возникли примерно в 18:44 мск.

50% претензий юзеров были связаны с загрузкой портала, 46% — с отправкой сообщений, ещё 2% пользователей жаловались на проблемы со входом в учётную запись, говорится на сайте Downdetector.

Чуть позже представитель «ВКонтакте» заявил, что сбои ликвидированы.

Работа сервисов «ВКонтакте» была оперативно восстановлена, — цитирует РИА Новости пресс-службу социальной сети.

Ранее, в конце октября, в ряде стран мира, включая Россию, зафиксировали сбой в работе американского поискового сервиса Google. Проблемы с поисковиком подтверждают данные онлайн-контроля работоспособности сайтов Downdetector. Наиболее серьёзные неполадки зарегистрировали в США и Мексике, а также в Перу, Бразилии и ряде стран Европы. Пользователи в РФ пожаловались на проблемы с сервисами Google в Москве и в Перми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярные интернет-порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» оказались в реестре организаторов распространения информации. Они были добавлены туда по настоянию ФСБ и Роскомнадзора.

В соответствии с законодательством РФ, участник реестра обязан не только хранить на территории РФ информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. Он также должен предоставлять указанные данные по запросам сотрудников российских спецслужб. В настоящий момент в реестре находится 263 интернет-ресурса, в том числе популярный мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте».