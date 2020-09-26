Полуфиналисты «Цифрового прорыва» разделили призовой фонд в 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полуфиналисты всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» разработали 63 цифровых продукта, способных улучшить качество жизни населения. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд порядка 3 млн рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить своё решение.

Третий по счёту полуфинальный хакатон (сибирский), который завершился 27 сентября, собрал 1250 специалистов из 33 регионов России. За 48 часов IT-командам предстояло решить девять актуальных кейсов по разработке геоинформационной системы, электронного документооборота, систем контроля и автоматизированного управления, цифровой навигации. Всё это реальные задачи крупнейших коммерческих и государственных организаций. Все команды работали дистанционно.

Впервые за региональный этап конкурса был поставлен управленческий кейс в сфере цифровой экономики. Это сложная задача, в рамках которой участникам нужно было проявить свои навыки не только в разработке ПО, но ещё и в сфере государственных закупок. Решения, которые мы получили, способны своевременно тестировать государственные информационные системы и без перебоев предоставлять социальные услуги гражданами, – прокомментировал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах РФ во всех федеральных округах. Следующий состоится в Дальневосточном ФО 2-4 октября.

«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения, писал NEWS.ru.