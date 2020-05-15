Почти четверть россиян стали больше работать во время пандемии

https://static.news.ru/photo/87fcc9ae-96b2-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

22% россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени во время пандемии COVID-19. При этом 56% пользователей теперь чаще бывают с семьей и больше времени посвящают личным делам.

Согласно исследования «Лаборатории Касперского», более половины (58%) опрошенных стали чаще интересоваться новостями после того, как начали работать из дома. Причём 71% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Эксперты считают, что подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным программным обеспечением (ПО).

Россиянам также угрожают так называемые теневые IT (не одобренные компанией сервисы, которые тем не менее применяются сотрудниками для работы). Например, 59% россиян используют личную почту для решения рабочих вопросов, а 55% общаются по работе в мессенджерах, не одобренных IT-отделами компаний.

По словам руководителя отдела информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрея Евдокимова, в сложившихся обстоятельствах необходимо найти баланс между удобством пользователей, бизнес-необходимостью и безопасностью. В качестве решения эксперт предложил компаниям использовать сервисы, которые предоставляют только необходимые привилегии, внедрить VPN и использовать защищённые и одобренные корпоративные системы.

Ранее NEWS.ru рассказал, что глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский назвал российских программистов лучшими хакерами.